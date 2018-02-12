Выводили за волосы: появилось новое видео задержания Саакашвили
В сети появилось видео с задержанием лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в киевском ресторане.
На нем видно как несколько мужчин в форме забегают в ресторан. Силовики оттягивают Саакашвили за волосы и кладут его на пол, пишет УП.
После этого на видеокадрах с камер наблюдения заведения показано, как мужчины в форме держат Саакашвили за волосы и выводят его из ресторана.
Видео: Украинская правда
Как сообщал УНИАН, 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» в Киеве в ресторане «Сулугуни» и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.
В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.