Выводили за волосы: появилось новое видео задержания Саакашвили

На видео видно, как силовики оттягивают Саакашвили за волосы и кладут его на пол.

В сети появилось видео с задержанием лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили в киевском ресторане.

На нем видно как несколько мужчин в форме забегают в ресторан. Силовики оттягивают Саакашвили за волосы и кладут его на пол, пишет УП.

После этого на видеокадрах с камер наблюдения заведения показано, как мужчины в форме держат Саакашвили за волосы и выводят его из ресторана.

Видео: Украинская правда

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» в Киеве в ресторане «Сулугуни» и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.

В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.