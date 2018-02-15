"Не принимали никаких решений": в БПП прокомментировали взятие на поруки мэра Одессы Труханова их однопартийцем

В партии заявили, что такое решение - исключительно инициатива члена фракции Дмитрия Голубова, как народного депутата.

Во фракции Партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что они не имеют никакого отношения к взятию на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, против которого открыто уголовное дело за злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщается на официальном сайте партии. Там заявляют, что такое решение - исключительно инициатива члена фракции Дмитрия Голубова, как народного депутата.

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"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" заявляет, что намерения члена фракции Дмитрия Голубова взять на поруки городского голову Одессы Геннадия Труханова, против которого возбуждено уголовное дело и в суде рассматривается избрание меры пресечения – это его личная инициатива, как народного депутата. Фракция Партии “Блок Петра Порошенко” не принимала никаких решений о взятии на поруки любых лиц, против которых открыты уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.