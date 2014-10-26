В трех округах Запорожской области зафиксировали "карусели"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, массовый подвоз людей замечен также на участках 230585 и 230595 в 78-ом округе (город Бердянск).

Кроме того, зафиксирован стоящий рядом с ОИК автобус с 45 парнями характерной внешности в 79-ом округе (город Васильевка).

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В 82-ом округе (город Пологи) на одном из участков наблюдатели зафиксировали, что все избиратели после голосования подходят и отмечаются в журнале у неизвестного человека, который отказывается отвечать на вопросы наблюдателей и показывать документы. Подобная ситуация наблюдалась еще на 8 участках этого округа.