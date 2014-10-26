В Чернигове милиция проверяет информацию о 200 "избирателях-гастролерах"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции кандидат в народные депутаты в избирательном округе №205 Владимир Грецкий (самовыдвиженец) сообщил, что утром на въезде в Чернигов работники ГАИ и «Самообороны» остановили четыре автобуса, в которых находились около 200 человек.

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По словам Грецкого, пассажиры заявили, что они журналисты и едут в округ №207.

«Между тем, по нашей информации, эти люди едут именно в Чернигов», - отметил Грецкий.

Он добавил, что об автобусах «Самооборона» была проинформирована раньше. Два автобуса направлялись в Чернигов из Белой Церкви, два – из Киева.

«Если такое количество людей будет задействовано в «каруселях», то искажение результатов возможно на 15-20%», - сказал кандидат в народные депутаты.

В Секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области отметили, что действительно на въезде в областной центр правоохранители остановили автобусы.

«Информация проверяется», - сказал начальник сектора Сергей Бриль.