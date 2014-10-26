За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет – СНБО
13:06, 26 октября 2014Политика
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военных нет.
За сутки в зоне АТО потерь среди военных нет / Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки боевых потерь среди украинских военных на востоке Украины в зоне проведения антитеррористической операции нет.
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Кроме того, в сводных данных ИАЦ СНБО относительно ситуации в зоне проведения операции по состоянию на 12.30 отмечается, что «за минувшие сутки активность террористов в зоне АТО, по сравнению с пятницей, уменьшилась».
Также сообщается, что за сутки получили ранения трое украинских военных.
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