СБУ создала сайт для загрузки доказательств нарушений на выборах

Эти ресурсы начнут работать в 7 утра в день выборов.

golos2014.com

golos2014.com.ua

golos2014.kiev.ua

golos2014.org.ua

Указанные доменные имена присвоены одному ресурсу, на котором будет содержаться ссылка "пожаловаться". После ввода в поле жалоб, выводится форма, в которую необходимо ввести ФИО, номер телефона, электронный почтовый адрес, номер участка, где зафиксированы нарушения, и указать дополнительную информацию. С помощью панели "добавить файл" есть возможность "прикрепить" фото и видео файлы.

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Доступ к этим ресурсам будет только у оперативного подразделения СБУ, что гарантирует анонимность тех, кто обращается. Служба безопасности призывает присылать доказательства нарушений неправительственные организации, мобильные группы общественных наблюдателей, волонтеров, журналистов и неравнодушных избирателей.

"СБУ немедленно будет реагировать на такие сигналы, принимать меры совместно с другими силовыми ведомствами", - отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.