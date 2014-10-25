СБУ создала сайт для загрузки доказательств нарушений на выборах
Служба безопасности Украины обнародовала электронные адреса Интернет-ресурсов, куда можно выкладывать фото и видеоматериалы с доказательствами нарушений во время выборов народных депутатов 26 октября.
Эти ресурсы начнут работать в 7 утра в день выборов.
Указанные доменные имена присвоены одному ресурсу, на котором будет содержаться ссылка "пожаловаться". После ввода в поле жалоб, выводится форма, в которую необходимо ввести ФИО, номер телефона, электронный почтовый адрес, номер участка, где зафиксированы нарушения, и указать дополнительную информацию. С помощью панели "добавить файл" есть возможность "прикрепить" фото и видео файлы.
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Доступ к этим ресурсам будет только у оперативного подразделения СБУ, что гарантирует анонимность тех, кто обращается. Служба безопасности призывает присылать доказательства нарушений неправительственные организации, мобильные группы общественных наблюдателей, волонтеров, журналистов и неравнодушных избирателей.
"СБУ немедленно будет реагировать на такие сигналы, принимать меры совместно с другими силовыми ведомствами", - отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.