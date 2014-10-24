В СБУ начали круглосуточно принимать сообщения об угрозах проведению выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.

«По защите честных выборов три приоритета, где сосредоточена деятельность СБУ: первый приоритет - это защита электронных ресурсов ЦИК, система «Выборы», все, что связано с функционированием серверов и ЦИК и других средств коммуникации, которые используются на выборах, сейчас находится под защитой», - отметил он.

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По его словам, СБУ совместно с другими силовыми ведомствам осуществляет очень важную работу во втором направлении: «это охрана и самих помещений для голосований, участков, и охрана ОИК и ЦИК».

«По сути, наш спецназ задействован в охране и перевозке бюллетеней для голосования прежде всего в Луганской и Донецкой областях, именно там будет усиленная охрана и бюллетеней, и избирательной документации», - отметил Наливайченко.

«Третье направление работы СБУ - это противодействие вместе с общественными организациями, международными организациями наблюдателей злоупотреблению подкупа избирателей», - подчеркнул глава СБУ.

«С сегодняшнего дня в СБУ и в центральном помещении, и в наших региональных областных органах круглосуточно будут принимать людей вместе с общественными организациями "ОПОРА" и КИУ, будем принимать любые сообщения о злоупотреблениях или другие угрозы свободному волеизъявлению граждан», - подчеркнул Наливайченко.

Ранее УНИАН сообщал, что Самооборона Майдана готовится к терактам и диверсиям в день выборов.