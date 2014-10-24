В СБУ начали круглосуточно принимать сообщения об угрозах проведению выборов
Служба безопасности Украины сегодня круглосуточно принимает сообщения об угрозах проведению выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сегодня на брифинге в Киеве.
«По защите честных выборов три приоритета, где сосредоточена деятельность СБУ: первый приоритет - это защита электронных ресурсов ЦИК, система «Выборы», все, что связано с функционированием серверов и ЦИК и других средств коммуникации, которые используются на выборах, сейчас находится под защитой», - отметил он.
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По его словам, СБУ совместно с другими силовыми ведомствам осуществляет очень важную работу во втором направлении: «это охрана и самих помещений для голосований, участков, и охрана ОИК и ЦИК».
«По сути, наш спецназ задействован в охране и перевозке бюллетеней для голосования прежде всего в Луганской и Донецкой областях, именно там будет усиленная охрана и бюллетеней, и избирательной документации», - отметил Наливайченко.
«Третье направление работы СБУ - это противодействие вместе с общественными организациями, международными организациями наблюдателей злоупотреблению подкупа избирателей», - подчеркнул глава СБУ.
«С сегодняшнего дня в СБУ и в центральном помещении, и в наших региональных областных органах круглосуточно будут принимать людей вместе с общественными организациями "ОПОРА" и КИУ, будем принимать любые сообщения о злоупотреблениях или другие угрозы свободному волеизъявлению граждан», - подчеркнул Наливайченко.
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