Количество погибших на востоке Украины возросло почти до 3,8 тысяч человек – ООН

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявляет, что по состоянию на 21 октября общее количество погибших на востоке Украины возросло по меньшей мере до 3 тыс. 724 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

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“Количество погибших в конфликте на востоке Украины по состоянию на 21 октября составляло по меньшей мере 3 тыс. 724 человека, в том числе 298 жертв, которые погибли в результате падения малазийского самолета”, - сказал Шимонович, отметив, что речь идет о тех случаях гибели людей, которые известны.

“Но фактическая цифра, наверно, намного больше”, - сказал он, отметив, что в день погибает около 9 человек, несмотря на подписание Минских договоренностей о прекращении огня.

Он напомнил, что летом во время активных боевых действий в среднем погибало около 42 человек в день. По его словам, сегодняшний уровень смертности отвечает уровню смертей с апреля по середину июля, когда в среднем погибало 10 человек в день.