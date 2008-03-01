Племянник Ющенко стал вторым человеком в Нашей Украине

Заместителем председателя политической партии "Народный Союз “Наша Украина" избран Ярослав ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что Я.ЮЩЕНКО является председателем Харьковской областной партийной организации, и его назначение заместителем председателя партии - это последовательный шаг в направлении «омоложения партии» и в направлении сближения центра с областными организациями.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что ни вчера, ни сегодня на политсовете не было ни одного решения о выходе из партии.

В то же время, сегодня в партию вступил народный депутат Украины предыдущего созыва Евгений ГИРНЫК.