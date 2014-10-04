Евросоюз введет для россиян биометрические визы

Евросоюз введет в апреле 2015 года процедуру биометрии для россиян на получение шенгенской визы, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Мальмстрем.

"ЕС планирует со следующего года вести в эксплуатацию в России визовую информационную систему (ВИС), которая предполагает, в частности, снятие биометрии. Точной даты введения процедуры пока нет, но в настоящее время это планируется сделать в апреле 2015 года", - сказала представитель Мальмстрем - Тове Эрнст.

По ее словам, формальное решение о дате вступления в силу биометрии должно быть принято Еврокомиссией. "Решение ЕК будет основано на технической готовности к запуску процедуры всех стран-членов Евросоюза. И как только определится дата, все шенгенские консульства будут обязаны с этого дня приступить к реализации нововведения", - пояснила она.

Введение новой системы не будет иметь никакого отношения к санкциям ЕС против России. "ВИС разработана не только для России. Ее применение началось в 2011 году - система действует уже на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Африке, Южной Америке, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Америке, Северной Америке, а также в странах Карибского бассейна и Океании. Эту систему следует рассматривать как часть тенденции в мировой визовой практике", - рассказала Тове.

По словам представителя еврокомиссара, процедура получения шенгенской визы после нововведения будет не такой сложной, как может показаться на первый взгляд. Идти в консульство россиянам надо будет только при первой подаче на визу. Внесенные в ВИС биометрические данные будут храниться в течение пяти лет и копироваться при подаче последующих заявлений на визу.

"При подаче первого заявления визовый центр компетентной шенгенской страны создаст досье в ВИС с данными заявителя: имя, национальность, дата рождения, род занятости, номер паспорта, тип запрашиваемой визы, страну въезда, продолжительность пребывания, информация о приглашающем лице, а также биометрию - цветную фотографию и отпечатки десяти пальцев", - уточнила представитель Мальмстрем.

Как отметила Тове, введение биометрии выгодно и ЕС, и гражданам стран, желающих получить шенгенскую визу. "Это позволит странам ЕС упорядочить визовые заявления и процедуру пограничного контроля. Кроме того, биометрия будет лучше защищать заявителей от кражи личных данных. Она также предотвратит подачу ложных данных, что приводит часто к отказу в визе или во въезде человеку, который имеет на это право", - заключила представитель еврокомиссара по внутренним делам.

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В июле в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры России обеспокоены возможностью введения биометрии для получения шенгенской визы.

Задолго до украинского кризиса в ЕС сформировалась малочисленная, но настырная группа стран, которая выступает против отмены виз с РФ.