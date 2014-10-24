Ректор Донецкого национального медуниверситета призвал коллег не сотрудничать с «ДНР»

Об этом он заявил в обращении к коллегам-преподавателям и студентам накануне конференции трудового коллектива университета, на которой сегодня, 24 октября, будет решать вопрос об организации работы университета в 2014-2015 учебном году.

Текст обращения Думанского размещен на официальном сайте университета.

Ректор отметил, что сейчас вуз находится на территории, неподконтрольной Украине, и сегодня «решается судьба не только Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, но и всего государства». Поэтому Думанский, как легитимно избранный ректор, который посвятил более 30 лет своей профессиональной деятельности этому вузу, не может согласиться с тем, что «университет будет подчинен правительству «ДНР», будет получать там зарплату, вручать непризнанные дипломы».

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Ректор отметил, что «такая работа соответствующими органами «ДНР» уже активно ведется – у вуза изъяли гербовую печать, уставные документы, дали указание до 30.10.2014 открыть новые бухгалтерские счета и срочно переоформить все юридические документы».

Думанский также сообщил, что в медуниверситете сегодня осталось порядка 1,5-1,7 тыс. студентов из почти 6 тыс., следовательно, возникнет вопрос о сокращении большинства кафедр и порядка 70% сотрудников, так как количество ставок определяется количеством обучающихся.

Он напомнил, что университет покинули целый ряд заведующих кафедр и сотрудников, назвав целый ряд известных в вузе профессоров.

«Больше всего в этой ситуации меня волнует будущее наших студентов и судьба наших сотрудников одного из лучших университетов Украины. Еще раз хочу подчеркнуть, что я никогда не пойду на компромисс со своей совестью. Я есть и всегда буду гражданином Украины», - заявил ректор и призвал коллег задуматься над дальнейшей судьбой вуза и сделать правильный выбор.

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Он напомнил, что руководство Украины на уровне Кабинета министров рекомендовало профильным министерствам перевести все вузы, находящиеся на оккупированной территории, за пределы проведения АТО.

«Безусловно, сразу наладить быт сотрудников и студентов, организовать учебный процесс будет довольно сложно, но с моей точки зрения реально при наличии сподвижников, готовых взять на себя все тяготы этой нелегкой работы», - подчеркнул Думанский.

Он добавил, что вузы, оставшиеся на неподконтрольной Украине территории, будут лишены лицензии со всеми вытекающими отсюда последствиями (запрет на выдачу диплома украинского образца, отсутствие бюджетного финансирования, прекращение выплат зарплат и стипендий и т.д.).

«В этой ситуации каждый сам решает свою судьбу, с кем он сегодня и кем он себя видит в будущем», - подытожил ректор в своем обращении к коллегам.

Как сообщал УНИАН, в сентябре террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» «уволили» с должности ректоров трех местных вузов.

В частности, были «уволены с занимаемой должности» ректоры Донецкого медицинского университета, Донецкого университета экономики и торговли им. Туган-Барановского и Донецкого национального университета.