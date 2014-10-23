Люстрационный комитет: Закон об очищении власти одобрит Венецианская комиссия

Член Общественного люстрационного комитета Карл Волох считает, что Закон Украины «Об очищении власти» будет одобрен Венецианской комиссией, однако выражает сомнение в одобрении его Конституционным судом Украины.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«На основании Закона Украины «Об очищении власти» от государственной власти будут отстранены самые богатые, самые сильные, самые мощные люди страны», - заявил он.

Читайте такжеПод люстрацию попадет не катастрофическое количество людей - министр юстиции

«Есть европейские эксперты, которые будут представлять нашу позицию в Венецианской комиссии, и настроение их в плане отстаивания данного закона очень неплохое, мы считаем, что они сумеют доказать, почему данный закон правомерен», - убежден Волох.

«Относительно Конституционного суда у меня таких надежд меньше, потому что он, возможно, немного и изменился, но это тот же Конституционный суд, который не так давно создал Януковича «императором», и если будет серьезное давление и не будет серьезной политической воли, то они (отстраненные высшие должностные лица - УНИАН) попытаются эту ситуацию изменить», - считает член Люстрационного комитета.