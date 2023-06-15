Май этого года уже стал один из самых жарких за все время наблюдений.

Ученые предупреждают, что 2023 год может стать самым жарким на нашей планете за всю историю наблюдений из-за скачка глобальной температуры. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в июне глобальные температуры поднялись до рекордных уровней, что является зловещим признаком климатического кризиса в преддверии нарастающего Эль-Ниньо, которое может привести к тому, что 2023 год станет самым жарким из когда-либо зарегистрированных.

Глобальные средние температуры, полученные на данный момент в июне, почти на один градус выше, чем когда-либо с 1979 года.

Видео дня

"Глобальная аномалия приземной температуры сейчас находится на рекордном уровне или близка к нему, и 2023 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений", - утверждает климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн.

Климатологи говорят, что май 2023 уже стал третьим самым теплым месяцем за последние 174 года.

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что глобальные температуры, вероятно, резко вырастут в течение следующих пяти лет из-за Эль-Ниньо, а также выбросов.

Глобальное потепление - как его избежать

По последним данным ученых, глобального потепления на Земле избежать только если ряд стран начнет решительно действовать.

Специалисты убеждены, если Китай и Индия начнут поэтапный отказ от угля через пять лет, то удастся избежать потепления на 2 градуса. Но это при условии, что темпы отказа превысят темпы Германии и будут на уровне Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: