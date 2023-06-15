Повышение температуры ожидается уже завтра, 16 июня.

В ближайшие дни в Украине местами будет дождливо, однако температура все же будет подниматься до +28°...+30°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальича, передает "Метеопрог".

По его данным, сегодня дождливая и облачная погода сохранится в большинстве регионов Украины. Температура воздуха днем составит +24...+29 °С, на севере Левобережья будет свежее, +18 ... +23 °С.

Погода 16 июня

В пятницу, по прогнозу Кибальича, ночью будет без существенных осадков, а днем в западных и местами восточных областях пройдут кратковременные дожди, на западе - местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С, на востоке около +20 °С", - прогнозирует синоптик.

Погода 17 июня

В субботу, 17 июня, на юго-востоке и крайнем западе Украины пройдут дожди, в других регионах страны без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13. ..+18 °С, днем +23...+28 °С.

Погода 18 июня

В конце недели в Украине ожидается преимущественно погода без осадков, только в Крыму и на крайнем западе пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем столбики термометрв будут показывать +24...+29 °С.

Жара в Украине

О приближении жары предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, сегодня в большинстве областей ожидается +23...+28 градусов, на Западе и северо-востоке будет немного свежее, +20...+ 25 градусов.

А в дальнейшем, по ее словам, в Украине температура воздуха повысится еще на несколько градусов, до +25...+30 градусов.

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