В Японии зафиксировали рекордную жару
Впервые в Японии температура поднялась выше +40 градусов.
В четверг в Японии впервые в сентябре температура воздухе превысила +40 градусов.
Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории
В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса, сообщает NHK.
Отмечается, что температуры достигли такой высоты, главным образом, в прибрежных районах Японского моря в результате влияния тайфуна "Майсак". Метеорологи призывают проявлять в этих местах максимальный уровень осторожности в отношении тепловых ударов.
Синоптики объясняют, что тайфун переместился к Японскому морю, нанеся удар по Корейскому полуострову. Однако в направлении тайфуна дуют сильные южные ветры. Они формируют горячие сухие потоки воздуха, которые спускаются с гор вниз.
Аномальная жара в мире
- С начала августа 2020 года в Токио (Япония) от сильной жары умерли 103 человека.
- 16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию.
- В конце июля 2020 года в Европе установилась очень жаркая погода, из-за чего "оранжевый" уровень тревоги был объявлен во французских департаментах Рона и Изер.
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