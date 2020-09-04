В Японии зафиксировали рекордную жару

16:07, 4 сентября 2020
165
0

Впервые в Японии температура поднялась выше +40 градусов.

В Японии зафиксировали рекордную жару / фото REUTERS
В Японии зафиксировали рекордную жару / фото REUTERS

В четверг в Японии впервые в сентябре температура воздухе превысила +40 градусов.

Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории

В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса, сообщает NHK

Отмечается, что температуры достигли такой высоты, главным образом, в прибрежных районах Японского моря в результате влияния тайфуна "Майсак". Метеорологи призывают проявлять в этих местах максимальный уровень осторожности в отношении тепловых ударов.

Синоптики объясняют, что тайфун переместился к Японскому морю, нанеся удар по Корейскому полуострову. Однако в направлении тайфуна дуют сильные южные ветры. Они формируют горячие сухие потоки воздуха, которые спускаются с гор вниз.

Аномальная жара в мире 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#жара в Японии
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
73 %
749 мм
4.2 м/с
17 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять