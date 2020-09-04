Впервые в Японии температура поднялась выше +40 градусов.

В Японии зафиксировали рекордную жару / фото REUTERS

В четверг в Японии впервые в сентябре температура воздухе превысила +40 градусов.

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В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса, сообщает NHK.

Отмечается, что температуры достигли такой высоты, главным образом, в прибрежных районах Японского моря в результате влияния тайфуна "Майсак". Метеорологи призывают проявлять в этих местах максимальный уровень осторожности в отношении тепловых ударов.

Синоптики объясняют, что тайфун переместился к Японскому морю, нанеся удар по Корейскому полуострову. Однако в направлении тайфуна дуют сильные южные ветры. Они формируют горячие сухие потоки воздуха, которые спускаются с гор вниз.

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