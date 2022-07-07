По данным синоптиков, 6 июля в столице зафиксировали адские +34,3°.

Июль в столице начался с жары - установлен новый температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, максимальная температура воздуха 6 июля в Киеве достигла +34,3°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1924 году и равнялось +33,9°С.

Синоптики отметили, что абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936 года, когда столбик термометра зафиксировали на отметке +39,4°С.

Напомним, в этом году июнь в Киеве попал десятку самых жарких за последние 142 года. В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда.

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