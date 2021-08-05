Температурный разброс по стране будет колебаться от +21 до +36 градусов.

В пятницу, 6 августа, в Украине будут наблюдаться сильные погодные контрасты. В западных, северных и некоторых центральных областях ожидаются грозы и ливни, а на востоке и юге - солнечная погода и жара.

На западе ожидается +21°,...+26°, на востоке до +36°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, ливень.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - немного облачно, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 6 августа ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +14°...+25°, гроза, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +14°, днем +28°, ливень.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве завтра - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+33°.

В Одессе 6 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+33°, ясно и безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.

Народные приметы на 6 августа

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня.

Автор: Екатерина Лиманская