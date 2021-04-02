На Филиппинах произошли 212 землетрясений за сутки: на островах просыпается вулкан

Вход на остров вулкана Таал строго запрещен.

Таал на Филиппинах / Фото therealbrute / flickr.com/people/therealbrute/

У вулкана Таал на Филиппинах за последние 24 часа были зарегистрированы землетрясения и выбросы большого количества газа. Это признаки надвигающегося извержения.

Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на The Manila Times.

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Под сетью вулканов Таал было зарегистрировано 212 землетрясений, в том числе 168 подземных толчков продолжительностью от 1 до 20 минут и 44 низкочастотных вулканических землетрясения.

"Тот факт, что у нас зарегистрированы вулканические толчки и длительные фоновые толчки, превышающие нормальную норму выбросов двуокиси серы, что составляет 923 тонны в день, медленное, но устойчивое раздутие вулкана все еще указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом", - сказал глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум.

Вход на остров вулкана Таал, особенно в районе главного кратера и трещины Даанг Кастила, строго запрещен. Местным органам власти было рекомендовано постоянно оценивать и усиливать готовность ранней эвакуации деревень вокруг озера Таал в случае возобновления извержения.

Власть гражданской авиации должна посоветовать пилотам избегать полетов вблизи вулкана, поскольку пепел, который переносится по воздуху, и баллистические осколки от внезапных взрывов могут представлять опасность для самолетов.

Справка УНИАН. Таал - действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект в стране. Расположен на острове Лусон в 60 км к югу от столицы Филиппин, Манилы. Таал-один из самых маленьких активных вулканов Земли.

30 января 1911 года произошло сильнейшее в XX веке извержение Таала - погибли 1335 человек. За 10 минут погибло все живое на расстоянии до 10 км. Облако пепла видели с расстояния 400 км.

Извержение Таала в январе 2020 года

На Филиппинах 13 января 2020 года проснулся вулкан Таал, и местные власти объявили эвакуацию жителей расположенных поблизости населенных пунктов.

Школы на острове Лусон, где расположен Таал, оставались закрытыми в течение дня.

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.