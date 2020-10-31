Число жертв в результате землетрясения в Турции увеличилось
Власти Турции привлекли все необходимые ресурсы для устранения последствий разрушений.
Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25 человек, еще более 800 пострадали.
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
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По данным AFAD, после мощного землетрясения магнитудой 6,6 балла, наблюдался 341 менее слабый толчок силой более 4 баллов.
«743 жителя пострадали в городе Измир, 5 - в провинции Маниса, двое в Балыкесире и 54 в провинции Айдын - всего 804 человека», - сообщили в AFAD.
В восьми из 17 разрушенных жилых зданий поисково-спасательные работы завершены.
Землетрясение в Турции: что известно
30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир были разрушены некоторые дома, люди оказались в ловушке среди руин.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения в Турции.
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