Число жертв в результате землетрясения в Турции увеличилось

Власти Турции привлекли все необходимые ресурсы для устранения последствий разрушений.

Землетрясение в Турции - свежие данные по количеству погибших / REUTERS

Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 25 человек, еще более 800 пострадали.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

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По данным AFAD, после мощного землетрясения магнитудой 6,6 балла, наблюдался 341 менее слабый толчок силой более 4 баллов.

«743 жителя пострадали в городе Измир, 5 - в провинции Маниса, двое в Балыкесире и 54 в провинции Айдын - всего 804 человека», - сообщили в AFAD.

В восьми из 17 разрушенных жилых зданий поисково-спасательные работы завершены.

Землетрясение в Турции: что известно