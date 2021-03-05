Угроза цунами и массовая эвакуация: в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение (видео)

Было зафиксировано по меньшей мере 3 подземных толчка магнитудой в более 8.

Из-за землетрясения жителям пришлось эвакуироваться / Фото ua.depositphotos.com

Мощное землетрясение напугало жителей востока Новой Зеландии. Из-за угрозы цунами там объявили эвакуацию.

Об этом сообщает ТСН.

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По меньшей мере 3 подземных толчка магнитудой в более 8 зафиксировали сейсмологи в Новой Зеландии. Никто не пострадал, потому что эпицентр землетрясения был вблизи ненаселенных островов. Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию.

Несколько тысяч жителей побережья покинули собственные дома. Люди массово двинулись вглубь контитента, но впоследствии выяснилось - угроза цунами миновала. Волны поднялись всего на несколько метров, поэтому жителям разрешили вернуться в собственные дома, но приближаться к пляжу до сих пор запрещено.

Землетрясение в Греции

17 февраля землетрясение магнитудой 4,9 произошло рано в среду вблизи греческого приморского города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива.

Землетрясение произошло на расстоянии 11 км к юго-востоку от города на глубине 6 км в 5:36 утра.

В 6: 38 на расстоянии 13 км от Нафпактоса было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,1.

По состоянию на 7:00 сообщений о повреждениях от сейсмических вибраций не поступало. Однако пожарные машины из городов Айгио и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления любых проблем с сейсмической активностью.

Как заявил профессор геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последние месяцы растет сейсмическая активность.