Подземные толчки зарегистрировали в Черновицкой области.

В четверг, 1 декабря в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровск Черновицкой области, на глубине 6 километров. Его магнитуда составила 2,2 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясений относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", - отметили сейсмологи.

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Они напомнили, что последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 18 ноября 2022 года с магнитудой 2,7.

Землетрясения в Украине

7 сентября землетрясение зарегистрировали из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надворная. Магнитуда землетрясения составила 2,2.

Через месяц, 6 октября, землетрясение магнитудой 2,4 зарегистрировали в Черновицкой области в районе города Новоднестровск. А в начале ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера, который ощущался в четырех областях Украины.

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