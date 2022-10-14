Осадков 15 октября в большинстве областей Украины не будет, только в Карпатах и прикарпатских областях есть вероятность небольших дождей.

Сегодня и завтра, 15 октября, на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему ожидается сухая и солнечная погода с туманами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"15 октября повсюду в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, лишь в Карпатах и прикарпатских областях есть вероятность небольших дождей", - рассказала она.

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По прогнозу синоптика, самой теплой будет завтра погода на юге Украины и в западных областях, где воздух максимально прогреется до +14...+19 градусов. На остальной территории ожидается +10...+15 градусов.

Ночью, по словам Натальи Диденко, предполагается 0...+6 градусов.

Бабье лето в Украине: прогнозы синоптиков

В Украину пришло бабье лето. Дожди покинули территорию нашей страны, а температура поднимается выше +20 градусов.

По прогнозам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето в Украине может продлиться до конца второй декады октября.

Как сообщал Погода УНИАН, на виходных в некоторых областях Украины ожидается потепление. Повышение температуры ожидается на западе страны. При этом в других регионах Украины сохранится прохладная осенняя погода. Местами на востоке и северо-востоке температура днем не поднимется выше +10°...+11°. Осадки не ожидаются.

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