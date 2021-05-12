Практически по всей стране, кроме запада, будет сухо.

В четверг, 13 мая, дожди продолжатся в западных областях и накроют Черниговщину. На остальной территории время от времени будет показываться солнце. Потеплеет: температура в течение дня будет колебаться на уровне +17°...+22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +10°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +11°, днем +18°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°.

В Тернополе 13 мая ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +18°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +12°, днем +19°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +10°, днем +19°.

В Виннице завтра облачно, +9°...+18°.

В Житомире в четверг - облачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+20°.

В Одессе 13 мая - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +10°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +22°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+18°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +20°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +21°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, +10°...+22°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

Народные приметы 13 мая

13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

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Автор: Елена Пилипчак