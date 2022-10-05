В четверг, 6 октября, в Киеве существенно потеплеет. Температура поднимется на 5-6 градусов, по сравнению со средой.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на 6 октября в столице будет около +9°, а днем воздух прогреется до комфортных +19°. Без осадков. Практически весь день киевлян ждет ясная и безоблачная погода.
Ветер будет преимущественно западным, его скорость составит 1,1 - 2,2 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +9°, днем +18°.
В Тернополе 6 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +21°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+17°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +8°...+19°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +19°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.
В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+16°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.