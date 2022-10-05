В четверг, 6 октября, в Украине заметно потеплеет. Особенно сильно повышение температуры ощутят жители западных и северных областей, где столбики термометров покажут +16°...+21°. Осадков не будет, вместо в большинстве областей ожидается небольшая облачность, а жителей северных обалстей порадует ясная и безоблачная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +9°, днем +18°.
- В Тернополе 6 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +21°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+17°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +8°...+19°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.
- В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+16°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
Народные приметы на 6 октября
6 октября - Иннокентия. Если в этот день выпадет первый снег, то скоро зима. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.
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