Осадков 6 октября в Украине не ожидается.

В четверг, 6 октября, в Украине заметно потеплеет. Особенно сильно повышение температуры ощутят жители западных и северных областей, где столбики термометров покажут +16°...+21°. Осадков не будет, вместо в большинстве областей ожидается небольшая облачность, а жителей северных обалстей порадует ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +9°, днем +18°.

В Тернополе 6 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +8°...+19°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +19°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.

В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+16°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

Народные приметы на 6 октября

6 октября - Иннокентия. Если в этот день выпадет первый снег, то скоро зима. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.

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