6 октября в Украине заметно потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 6 октября, в Украине заметно потеплеет. Особенно сильно повышение температуры ощутят жители западных и северных областей, где столбики термометров покажут +16°...+21°. Осадков не будет, вместо в большинстве областей ожидается небольшая облачность, а жителей северных обалстей порадует ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +19°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +9°, днем +18°.
  • В Тернополе 6 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +21°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+17°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +8°...+19°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +19°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°.
  • В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +7°...+16°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+16°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
Погода в Украине 6 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 6 октября

6 октября - Иннокентия. Если в этот день выпадет первый снег, то скоро зима. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.

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