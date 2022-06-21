Также ожидается дождь с грозой.

В среду, 22 июня, в Киеве ожидается резкое похолодание и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью в столице температура опустится до +12°...+13°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +19°. Ожидается пасмурная погода и дожди, возможно - с грозами.

Ветер в среду будет нестабильный и несколько раз изменит свое направление. Скорость его составит 1,8 - 2,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 735-738 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, легкий дождь.

В Тернополе 22 июня ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +13°...+17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +17°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+17°, ливень.

В Одессе 22 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +24°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+18°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

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