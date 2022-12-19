Во вторник, 20 декабря, в Киеве ожидается потепление, которое будет сопровождаться усилением ветра и осадками. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на вторник в столице все еще будут морозы до -6°, а днем столбики термометров покажут 0°...+1°. Ожидается пасмурная погода и снег.
Ощущение холода добавит ветер, скорость которого ожидается до 7,1 м/с, ближе к вечеру он ослабнетдо 4,6 м/с. Атмосферное давление почти в норме, но будет понижаться: 759 миллитров ртутного столба утром и 753 - вечером.
Прогноз погоды на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +4°, снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°, мокрый снег.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +2°, снег.
В Тернополе 20 декабря ночью будет -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -6°...-1°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью -5° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...0°.
В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +2°.
В Херсоне во вторник ночью -7°, днем 0°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем +1°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -10°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -5°...+2°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем 0°.