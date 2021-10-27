В четверг, 28 октября, небо в Киеве весь день будет затянуто облаками. Ожидается пасмурная, но сухая погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +7°, а днем максимально потеплеет до +13°.
Добавит прохлады западный ветер, скорость которого составит 4,1 - 5,1 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 28 октября
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +15°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +14°.
В Тернополе 28 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +15°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +6°...+15°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+13°.
В Одессе 28 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°, возможен небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+11°.
В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
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