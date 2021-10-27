Небольшие осадки возможны в Сумской и Харьковской областях.

В четверг, 28 октября, в Украине еще немного потеплеет. По всей стране столбики термометров поднимутся на несколько градусов. Теплее всего будет в западных, местами в центральных и южных областях, где воздух прогреется до +14°...+16°. Жителей северо-востока ждет температура на уровне +10°...+13°. В Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 28 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +6°...+15°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 28 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+11°.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.

Народные приметы на 28 октября

28 октября - Ефима. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный голубой цвет.

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Автор: Екатерина Лиманская