Осадки не прогнозируются.

В четверг, 8 июля, в Киеве ожидается жаркая и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура составит +17 градусов, а днем максимально воздух прогреется до +31 градуса.

Без осадков. Ожидается ясная и солнечная погода. Не спасет от жары и восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 2,9 м/с.

Атмосферное давление 752-754 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская