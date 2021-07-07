Четверг в Киеве будет жарким и сухим / фото УНИАН
В четверг, 8 июля, в Киеве ожидается жаркая и сухая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура составит +17 градусов, а днем максимально воздух прогреется до +31 градуса.
Без осадков. Ожидается ясная и солнечная погода. Не спасет от жары и восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 2,9 м/с.
Атмосферное давление 752-754 миллиметра ртутного столба.
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