Ближе к вечеру ожидается дождь.

В четверг, 18 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода. Практически весь день небо будет затянуто облаками, а ближе к вечеру возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +2°, днем будет ненамного теплее, всего до +4°.

Добавит прохлады юго-западный ветер, скорость которого составит 2,9 - 3,6 м/с.

Атмосферное давление будет стабильным, но пониженным - 750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 ноября ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 18 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурная погода, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -5°...+1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+9°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская