Завтра с запада в Украину нагрянут дожди, принеся с собой и потепление. На остальной территории по-прежнему будет холодно.

С завтрашнего дня погода в Украине начнет меняться. На смену ночным морозам придет потепление и небольшие дожди. В четверг осадки ожидаются в западных областях, а также в Житомирской и Одесской. На остальной территории - по-прежнему холодно, до +2°...+5° днем, а ночью - до -6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 ноября ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 18 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурная погода, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -5°...+1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+9°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

Народные приметы на 18 ноября

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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Автор: Екатерина Лиманская