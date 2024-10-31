Также в Украине ожидается усиление ветра.

Уже завтра, 1 ноября, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, речь идет о похолодании и сильных порывах ветра. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

С началом ноября, по словам Диденко, в Украину придет сильный ветер до штормовых порывов.

"А 2-3 ноября сильно похолодает", - сообщила эксперт по погоде.

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Погода в ноябре - прогноз на начало месяца

В начале ноября погода в Украине начнет меняться, а уже на следующей неделе предусматривают более заметное снижение температуры.

В начале месяца в Украине будет преобладать сухая погода, но уже в ночь на 2 ноября на западе и севере, а днем - по всей территории страны, возможен дождь.

Уже со следующей недели ожидается несколько более ощутимое снижение температуры, а в северо-восточных областях могут наблюдаться даже осадки смешанной фазы.

По предварительным оценкам, температурные показатели ноября будут близкими к норме. Только на востоке и юго-востоке температуры могут быть немного выше средних показателей.

"Пока что, по расчетам, ничего такого необычного. Не сильно он (ноябрь - УНИАН) должен превышать свою норму, как, например, сентябрь у нас был. Но, все же, в некоторых регионах немножечко может быть выше: это у нас восток и юго-восток", - отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

С 5 ноября может установиться антициклон, что снова обеспечит период без осадков в Украине.

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