Осадков в Украине 8 ноября не ожидается.

Во вторник, 8 ноября, в Украине ожидается потепление. Однако оно не будет сильным. Температура поднимется на пару градусов практически по всей стране. Теплее всего будет на западе, +12°...+14°, а прохладнее всего - на востоке, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, где столбики термометров покажут +6°...+7°.

Облачности в Украине 8 ноября станет меньше, осадки не ожидаются. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +7°, днем +12°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +7°, днем +12°.

В Тернополе 8 ноября ночью будет +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+7°.

В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет прктически беозблачно, +1°...+10°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -2°, днем +6°.

Народные приметы на 8 ноября

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8 ноября - великомученика Димитрия. Теплая погода - к теплой и сырой зиме. Иней по утру - к снежной зиме. Снег выпал - и на Пасху будет снег.

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