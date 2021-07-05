Завтра в Украине будет много осадков / фото УНИАН
Вторник, 6 июля, принесет в Украину обилие дождей, к тому же во многих областях ожидаются ливни. В Луганской и Тернопольской - грозы. Практически по всей стране температура снизится до комфортных +26°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.
- В Ривне во вторник переменная облачность, ночью +16°, днем +28°, ливень.
- В Тернополе 6 июля ночью будет +16°, днем +26°, гроза.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, без осадков.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность и ливень, ночью +16°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +17°...+25°, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, ливень.
- В Полтаве завтра температура воздуха +16°...+24°, небольшая облачность, без осадков.
- В Одессе 6 июля - переменная облачность, небольшой дождь, температура ночью +20°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +27°, ливень.
- В Николаеве будет немного облачно, ночью +20°, днем +27°, ливень.
- В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +26°, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, ливень.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, дождь, +17°...+24°, ливень.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +16°, днем +25°.
Погода в Украине 6 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 6 июля
6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".
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