Осадки ожидаются практически во всех областях.

Вторник, 6 июля, принесет в Украину обилие дождей, к тому же во многих областях ожидаются ливни. В Луганской и Тернопольской - грозы. Практически по всей стране температура снизится до комфортных +26°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Ривне во вторник переменная облачность, ночью +16°, днем +28°, ливень.

В Тернополе 6 июля ночью будет +16°, днем +26°, гроза.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, без осадков.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - переменная облачность и ливень, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +17°...+25°, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, ливень.

В Полтаве завтра температура воздуха +16°...+24°, небольшая облачность, без осадков.

В Одессе 6 июля - переменная облачность, небольшой дождь, температура ночью +20°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +20°, днем +27°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+26°, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +25°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, ливень.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, дождь, +17°...+24°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +16°, днем +25°.

Народные приметы на 6 июля

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

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Автор: Екатерина Лиманская