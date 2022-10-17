Во вторник, 18 октября, в Киеве существенно потеплее.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на вторник, температура в столице будет около +8°, а в течение дня воздух прогреется до +20°. Без осадков. Весь день ожидается небольшая облачность.
Ветер умеренный, юго-западного направления. Скорость ветра составит 1,4 - 2,3 м/с. Атмосферное давление утром будет на уровне 757 миллиметров ртутного столба, а к вечеру упадет до 752.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
В Тернополе 18 октября ночью будет +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+19°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +5°...+19°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+17°.
В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +18°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачнно, ночью +6°, днем +18°.
В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+18°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +17°.
В Днепре завтра температура ночью будет +6°, днем +17°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +6°...+18°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°.