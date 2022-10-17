Погода в Украине / фото pixabay.com

Во вторник, 18 октября, в Украине будет тепло и сухо. Облачности станет больше, лишь на юге и в некоторых центральных областях будет ясно и безоблачно. По всей стране температура будет в пределах +16°...+20°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +20°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
  • В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
  • В Тернополе 18 октября ночью будет +8°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +20°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+19°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +5°...+19°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+17°.
  • В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
  • В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачнно, ночью +6°, днем +18°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +6°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +4°...+18°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +6°, днем +17°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +6°...+18°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°.
Погода в Украине 18 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 18 октября

Видео дня

18 октября - Харитины мученицы. Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. 

Вас также могут заинтересовать новости: