Также І уровень опасности объявлен и по Львовской области.

На сегодня, 21 рудня, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в течение дня и гололедице на дорогах утром.

"По территории Львовской области и городу Львову: 21 декабря утром на дорогах гололедица. Днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области-прогноз на сегодня

По данным синоптиков Львовского гидрометцентра, сегодня погоду в регионе будет определять южная часть циклона с центром над Скандинавией.

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в горах пройдет небольшой мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западного направления по скорости 9-14 м/с, его порывы днем усилятся до 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня будут показывать 4-6° тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: