На сегодня, 21 рудня, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в течение дня и гололедице на дорогах утром.
"По территории Львовской области и городу Львову: 21 декабря утром на дорогах гололедица. Днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и области-прогноз на сегодня
По данным синоптиков Львовского гидрометцентра, сегодня погоду в регионе будет определять южная часть циклона с центром над Скандинавией.
Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в горах пройдет небольшой мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западного направления по скорости 9-14 м/с, его порывы днем усилятся до 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня будут показывать 4-6° тепла.