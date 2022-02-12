Сегодня также в Украине немного похолодает.

В субботу, 12 февраля, в Украине похолодает. В большинстве областей днем ожидается от +2° до +4°, лишь на юге будет немного теплее. Вернутся и небольшие ночные морозы, до -3°...-5°. На Левобережье ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность, практически без осадков. Днем столбики термометров покажут +1°...+3°, а в Ивано-Франковской и Черновицкой областях воздух прогреется до +5°. Также в Черновицкой области ожидается небольшой дождик.

На севере Украины температура будет приблизительно такая же: от +2° до +4°, однако осадков будет больше. Повсеместно ожидаются дожди с мокрым снегом. Небольшая облачность.

В центральных областях сегодня также будет +2°...+4°. Практически повсеместно пройдут дожди с мокрым снегом.

На востоке Украины будет преобладать пасмурная погода, лишь в Харьковской области будут прояснения. Температура, как и везде по стране, ожидается от +2° до +4°, дожди с мокрым снегом.

На юге Украины традиционно теплее всего. Здесь будет +4°...+6°, в Одесской области - до +7°, а в Крыму воздух прогреется до +8°. Небольшие дожди пройдут в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, ранее Укргидрометцентре рассказали, вернутся ли в феврале сильные морозы.

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