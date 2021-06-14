Ближе к концу недели количество осадков в стране снизится и практически полностью сухая погода ожидается в воскресенье, 20 июня.

На этой неделе в Украине изменится погода: на смену дождям и грозам придет потепление до +28° и сухая погода. Однако это будет лишь на выходных, все рабочие дни все еще ожидаются осадки.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 14 июня, на левоборежье Днепра ожидается ясная и солнечная погода, воздух прогреется до +27°. А в западных областях - пасмурно, местами ливни. До +21°.

Во вторник дожди вновь будут поливать Украину, лишь во Львовской, Ривненской и Волынской областях ожидается преимущественно сухая погода. На востоке, в центре и юге Украины - грозы.

В среду, 16 июня, количество осадков немного уменьшится. Ливни ожидаются лишь в центральных и Николаевской областях. На остальной территории - либо сухо, либо небольшие дожди. В Кропивницком возможна гроза.

17 июня ожидается практически такая же погода. Периодически будут лить дожди, на юге Украины - грозы. Осадки постепенно начнут смещаться и в этот день сухая погода ожидается в западных областях.

В пятницу дожди продолжат покидать территорию страны. Небольшие осадки ожидаются в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в некоторых центральных и на юге Украины. Температура повысится до +27°...+29° на западе и до +24°...+26° на остальной территории. В Крыму +22°.

На выходных 19 и 20 июня, в Украине ожидается комфортная погода с температурой до +28°. В субботу небольшие дожди ожидаются в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях, а также в Крыму. А в воскресенье небольшой дождик может покапать в Черновцах и Крыму.

Народный прогноз на неделю

14 июня - Устина и Харитона. Если на Устина дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета.

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

16 июня - Луки. Если в этот день ветер дует с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

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Автор: Екатерина Лиманская