По прогнозу синоптика Натальи Диденко, местами температура будет подниматься до +30 градусов.

В пятницу, 16 сентября, в Украине будет теплая осенняя погода, однако местами придет настоящая летняя жара.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара завтра придет в южную часть Украины - там ожидается настоящее лето, в течение дня +25...+29 градусов, а на Херсонщине и в Крыму иногда вероятно даже до +30 градусов!"- обрадовала она.

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На остальной территории, по данным синоптика, максимальная температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса, на востоке - до +24 градусов.

Но, по словам синоптика, дожди в Украине будут выпадать практически повсюду. Разве что в южной части будет сухо, только вечером в Запорожье пройдет дождь.

"Ночью и утром будут возникать туманы и дымки, видимость в туманах может снижаться до 300-500 метров", - предупредила она.

Напомним, народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует снег в Украине уже в ближайшее время.

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