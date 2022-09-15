Погода в Украине 16 сентября / фото Pixabay

Перед выходными, 16 сентября, в большинстве областей ожидается теплая осенняя погода, а на юге температура поднимется до +25°...+28°. Также практически повсеместно, кроме некоторых западных и южных областей пройдут дожди. На Левобережье местами дожди будут с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +18°, легкий дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +17°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.
  • В Тернополе 16 сентября ночью будет +14°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, легкий дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°.
  • В Виннице завтра будет +10°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+19°, легкий дождь.
  • В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах температура воздуха составит +12°...+18°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, легкий дождь.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+28°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +22°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +16°, днем +22°, дожди с грозами.
Погода в Украине 16 сентяря / фото УНИАН

Народные приметы на 16 сентября

Видео дня

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. 

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