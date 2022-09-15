Местами температура поднимется до летних +28°.

Перед выходными, 16 сентября, в большинстве областей ожидается теплая осенняя погода, а на юге температура поднимется до +25°...+28°. Также практически повсеместно, кроме некоторых западных и южных областей пройдут дожди. На Левобережье местами дожди будут с грозами.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +18°, легкий дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +14°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°.

В Виннице завтра будет +10°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+19°, легкий дождь.

В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +12°...+18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°, легкий дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+28°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +22°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +16°, днем +22°, дожди с грозами.

Народные приметы на 16 сентября

Видео дня

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

Вас также могут заинтересовать новости: