В большинстве областей ожидается небольшая облачность, осадки практически прекратятся.

В четверг, 2 декабря, украинцев ждет повышение температуры. Местами столбики термометров покажут +9°...+11°. Осадки тоже практически прекратятся. Дожди ожидаются лишь местами в западных областях и на крайнем севере страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Тернополе 2 декабря ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +2°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+4°.

В Одессе 2 декабря - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.

Народные приметы на 2 декабря

2 декабря - пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

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Автор: Екатерина Лиманская