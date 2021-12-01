2 декабря в Украине немного потеплеет / фото УНИАН
В четверг, 2 декабря, украинцев ждет повышение температуры. Местами столбики термометров покажут +9°...+11°. Осадки тоже практически прекратятся. Дожди ожидаются лишь местами в западных областях и на крайнем севере страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
- В Тернополе 2 декабря ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +2°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+4°.
- В Одессе 2 декабря - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+10°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
Погода в Украине 2 декабря / фото УНИАН
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2 декабря - пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.
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