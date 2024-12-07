Завтра же в Украине будет относительно тепло.

В воскресенье, 8 декабря, погода в Украине будет облачной, ветреной, но не холодной.

"Ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря", - сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Завтра же, температура воздуха в течение дня составит +1...+5 градусов, в южной части +4...+9, а в Крыму - до +10...+15 градусов.

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"Дожди из-за деятельности атмосферного фронта пройдут преимущественно в западной части Украины, немного забросит небольших осадков на север (кроме Сумщины), в Винницкую и Одесскую области", - спрогнозировала Наталья Диденко.

На остальной территории Украины, по ее данным, 8 декабря будет без существенных осадков.

"Юго-восточный ветер будет порывистым, иногда сильным. Осторожно!" - предостерегла эксперта по погоде.

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве, по словам Наталки Диденко, завтра дождь вероятен ночью и утром, а днем в воскресенье ожидается прекращение осадков. Ветер в столице будет юго-восточного направления, также порывистый и некомфортный. Столбики термометров макимально покажут +3 градуса.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На выходных в большинстве регионов Украины прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами возможна гололедица, а также ожидается гололед. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. Такие данные предоставляет Украинский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что в течение следующих двух суток будут преобладать осадки в виде дождя. В воскресенье сухо будет на Левобережье, а в понедельник осадки обойдут восточные области. Температура днем и ночью 0°...+5°, в южных регионах ожидается +6°...+11°, а в Крыму - до +16°.

Ветер в эти дни будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-12 м/с.

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