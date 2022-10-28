По прогнозу Натальи Диденко, в субботу в Украине будет очень теплая погода, а в воскресенье немного похолодает.

В субботу, 29 октября, в Украине будет очень тепло, а в воскресенье похолодает.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в субботу в Украине будет +14...+19 градусов.

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"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице... Потому что в воскресенье немного похолодает", - сказала она.

Также, по данным Натальи Диденко, завтра в западных и северных областях вероятны небольшие дожди. На остальной территории - без осадков, а на юге даже ожидается солнечная погода.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие выходные в Украине ожидается потепление. Так, в субботу на западе страны температура поднимется до +17°...+21°. Из-за этого будут наблюдаться температурные контрасты, потому что на востоке сохранится прохладная погода, до +11°...+13°.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в Украину идет воздух из Атлантики, благодаря чему до конца месяца ожидается теплая погода с небольшими дождями.

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