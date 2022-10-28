В субботу, 29 октября, в Украине будет очень тепло, а в воскресенье похолодает.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, в субботу в Украине будет +14...+19 градусов.
"Поэтому завтра лучше побыть больше на улице... Потому что в воскресенье немного похолодает", - сказала она.
Также, по данным Натальи Диденко, завтра в западных и северных областях вероятны небольшие дожди. На остальной территории - без осадков, а на юге даже ожидается солнечная погода.
Погода на выходных
Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие выходные в Украине ожидается потепление. Так, в субботу на западе страны температура поднимется до +17°...+21°. Из-за этого будут наблюдаться температурные контрасты, потому что на востоке сохранится прохладная погода, до +11°...+13°.
По данным синоптика Игоря Кибальчича, в Украину идет воздух из Атлантики, благодаря чему до конца месяца ожидается теплая погода с небольшими дождями.