Во многих областях Украины сохранится сильная засуха.

17 и 18 августа в Украине ожидается жаркая и сухая погода в большинстве областей.

"В нашу страну постепенно начинает поступать жаркая и сухая воздушная масса африканского происхождения. Поэтому температура воздуха во всех областях заметно повысится, однако в ночное время все еще будет ощущаться комфортная прохлада, особенно в северо-восточной части страны", - пояснил синоптик Игорь Кибальчич.

Дождей, по его данным, не предвидится. Исключение - отдельные районы на западе Украины.

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"В центральных, южных и восточных регионах сохранится сильная засуха и крайне низкие уровни на реках бассейна Северского Донца и Днепра", - отметил синоптик.

Погода 17 августа

В западных областях кратковременные дожди и грозы возможны на Прикарпатье и Буковине. Температура воздуха днем +28...+33 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность. Столбики термометров в течение дня покажут +27...+32 °С.

В центральных регионах также будет переменная облачность, без осадков. Температура днем +28...+33 °С.

На юге Украины и в Крыму будет сухо, переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +30...+35 °С.

В восточных областях сегодня будет малооблачно и сухо, а воздух прогреется до +25...+30 °С.

Погода 18 августа

В западных областях ночью на Закарпатье, а днем в большинстве областей региона, кроме Полесья, пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем местами будут сильные ливни и град. При грозах возможны шквалы 15 - 20 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, днем +28...+33 °С.

В северных областях сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью +12...+17 °С, днем +29...+34 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность. Ночью будет +13...+18 °С, а днем разогреет до +30...+35 °С.

На юге страны также будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +31...+36 °С.

В восточных областях в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +28...+33 °С.

О сильной жаре в ближайшие дни говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу синоптиков, 18-19 августа и по всей Украине, кроме запада и севера, местами сильная будет достигать +35°...+37°.

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