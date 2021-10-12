Завтра во многих областях Украины ожидаются дожди и густой туман.

В среду, 13 октября, во многих областях Украины ожидаются дожди и густой туман. Видимость составит не более 500 метров.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в предупреждении.

Также отмечается, что в течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидается значительный дождь.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Карпатах сегодня с самого утра идет снег. В частности, первый снег засыпает горнолыжный курорт Буковель. Снег идет и на самом высокогорном горнолыжном курорте Украины Драгобрате.

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Автор: Екатерина Лиманская