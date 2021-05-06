Спасатели назвали области, которые попали в опасную зону.

Сегодня и завтра, 6-7 мая, в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Так, в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Лавинная опасность в Карпатах

Сегодня, 6 мая, температура в высокогорье Карпат упала до -2°.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), моросит, ветер юго-западный 12 м/с. Наблюдается обледенение", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Ивано-Франковской и востока Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

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Автор: Елена Пилипчак