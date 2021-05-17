Завтра в Украине ожидается непогода / фото УНИАН
Во вторник, 18 мая, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом говорится в предупреждении ГСЧС.
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Как отмечается, ожидаются град, грозы и шквалы. Благоприятная погода будет лишь в северных областях.
"18 мая в Украине грозы, днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили штормовое предупреждение
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