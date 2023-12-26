Синоптики Укргидрометцентра говорят о сильных порывах ветра.

На сегодня, 26 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, непогода будет бушевать по всей раине.

"26 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения и инфраструктуры. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

26 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Северной и северо-восточной частях пройдет умеренный дождь, на остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем в большинстве областей ожидается на уровне 6-11° тепла, на Прикарпатье и юге страны потеплеет до 14°, а в восточных и северо-восточных областях столбики термометров покажут 3-8° тепла.

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